Atletica l’Italia si affida ad Alessandro Sibilio e Roberta Bruni a Parigi in Diamond League

L’atletica italiana si prepara a brillare a Parigi, dove l’8ª tappa della Diamond League 2025 promette emozioni e sfide di livello mondiale. Con Alessandro Sibilio e Roberta Bruni protagonisti, il meeting al Charlety Stadium sarà un’occasione imperdibile per mettere in mostra il talento tricolore. Dopo il forfait a Stoccolma, Sibilio torna in pista con determinazione, pronto a dimostrare che l’Italia può ancora sorprendere nel panorama internazionale.

Il lungo viaggio della Diamond League 2025 fa tappa a Parigi nella serata di venerdì 20 giugno per l’ottavo appuntamento stagionale del massimo circuito internazionale itinerante di atletica. Saranno due gli italiani impegnati nel prestigioso meeting francese in programma allo stadio Charlety, che accoglierà anche diverse stelle internazionali. Alessandro Sibilio torna a competere dopo il forfait a Stoccolma causa influenza per testare la sua condizione in vista degli Europei a squadre di Madrid nei 400 ostacoli, con l’obiettivo di migliorare il già convincente 48.44 di Savona. Il primatista italiano e argento europeo in carica della specialità troverà a Parigi il qatarino Abderrahman Samba e soprattutto il fenomenale statunitense campione olimpico Rai Benjamin. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Atletica, l’Italia si affida ad Alessandro Sibilio e Roberta Bruni a Parigi in Diamond League

