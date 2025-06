Atletica leggera - Trail Orecchiella tricolore

La stagione 2025 dell'atletica leggera si conclude in grande stile per il Gs Orecchiella Garfagnana: le talentuose atlete della squadra femminile hanno conquistato il titolo italiano di società di trail running, surclassando oltre trecento concorrenti in una competizione emozionante e ricca di adrenalina. Sul suggestivo tracciato di 35 km nel "Trail Oasi Zegna", con un dislivello di 1800 metri, hanno dimostrato tutta la loro determinazione, portando a casa un successo memorabile che apre nuove sfide e successi futuri.

Si chiude nel migliore dei modi la prima parte della stagione sportiva 2025 per il Gs Orecchiella Garfagnana, con la conquista del titolo italiano di società di trail running. Al termine di una prova avvincente ed emozionante, infatti, con oltre trecento atleti al via, la squadra femminile del Gs Orecchiella conquista il titolo italiano assoluto di trail, sulla distanza di 35 km, nel "Trail Oasi Zegna", con ben 1800 metri di dislivello, che si è corso sui sentieri di Valdilana, in provincia di Biella. Il quintetto biancoceleste, capitanato dall’esperta e talentuosa Cecilia Basso, più volte azzurra della corsa in montagna, con Irene Mantica, Giulia Antinoli, Stella Pacini e Ilaria Francalanci, con una prestazione di grande spessore tecnico, è riuscito a portare, per il secondo anno consecutivo, lo scudetto tricolore in Garfagnana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atletica leggera - Trail. Orecchiella tricolore

