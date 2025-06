Atessa celebra la terza Festa europea della musica con 247 artisti e un messaggio di pace

Atessa si prepara a vivere un’indimenticabile serata di musica e solidarietà con la terza Festa europea della musica, una celebrazione che coinvolge ben 247 artisti tra talenti emergenti e veterani. Promossa dal Ministero della Cultura, questa manifestazione nel suggestivo centro storico mira a diffondere pace, unendo le persone attraverso il potere universale della musica. Un evento imperdibile che trasformerà la cuore della città in un palcoscenico di emozioni condivise, lasciando un messaggio di speranza e unità.

Tutto pronto ad Atessa per la terza edizione della Festa europea della musica, la più grande manifestazione musicale popolare promossa dal Ministero della Cultura, che si terrà sabato 21 giugno nel centro storico. Quest'anno sono ben 247 gli artisti partecipanti, tra professionisti e dilettanti.

