Atalanta idee granata per ringiovanire il centrocampo | piacciono Ricci e Ilic

L'Atalanta guarda al futuro e punta a rinnovare il centrocampo con giovani talenti. Dopo aver investito 40 milioni sul riscatto di Samardzic e Kossounou, ora i nerazzurri sono interessati ai centrocampisti del Torino, Ricci e Ilic, considerati le idee granata ideali per rafforzare la mediana e dare nuova linfa alla squadra. La sfida è aperta: riuscirà l'Atalanta a convincere i due talenti a trasferirsi a Bergamo?

Bergamo, 19 giugno 2025 – Due gioielli granata per la corona nerazzurra? L' Atalanta - che in questa fase del mercato ha già investito 40 milioni per riscattare a titolo definitivo il 23enne fantasista serbo Lazar Samardzic dall'Udinese e il 24enne difensore ivoriano Odilon Kossounou dal Bayer Leverkusen, entrambi riscattati a 20 milioni l'uno - s ta monitorando i due centrocampisti del Torino, Samuele Ricci e Ivan Ilic, per rinforzare il suo centrocampo e abbassarne l'età media, piuttosto elevata considerando i 34 anni compiuti a marzo da Marten De Roon e i 30 di Mario Pasalic. I due giocatori del Toro vengono seguiti a prescindere dalla cessione o meno di Ederson: chiaro, se il brasiliano dovesse partire in cambio di 60 milioni, ci sarebbero spazio e risorse per affondare persino un doppio colpo.

