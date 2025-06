Assunzioni alla polizia municipale nell’Empolese Valdelsa è già polemica sui numeri

L’Empolese Valdelsa si prepara a rinforzare la sua sicurezza con la selezione di 11 nuovi agenti di polizia municipale, attraverso due bandi di concorso pubblicati dall’Unione dei Comuni. Con scadenza il 2 luglio, queste opportunità hanno suscitato entusiasmo e polemiche sui numeri annunciati. Per candidarsi, è fondamentale possedere il diploma di scuola secondaria di secondo grado e seguire le procedure sul portale “InPa”. Ma cosa c’è dietro questa iniziativa?

Empolese Valdelsa, 19 giugno 2025 – L’Unione dei Comuni dell’ Empolese Valdelsa ha pubblicato due differenti bandi di concorso con l’obiettivo di arrivare ad assumere undici nuovi agenti di polizia municipale. Entrambi i concorsi scadono il 2 luglio e per partecipare è necessario inoltrare la domanda sul portale di reclutamento “InPa”. Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed è richiesta una serie di competenze trasversali specifiche. “Gli agenti di polizia municipale sono fondamentali per la pubblica amministrazione sul territorio e la loro funzione va ben oltre il semplice controllo – ha detto a tal proposito Simone Londi, sindaco di Montelupo e delegato alla Municipale dell’Unione – senza contare che la gestione associata implica che gli agenti possano operare in zone molto diverse fra loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it