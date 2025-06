Assunzione precari con doppio canale e idonei nelle graduatorie di merito | al via l’esame in Senato del DDL Bucalo Anief si conferma favorevole TESTO

Al via l’esame in Senato del DDL Bucalo, un provvedimento che promette di rivoluzionare il futuro dei precari scolastici con doppio canale e idonei nelle graduatorie di merito. La proposta, sostenuta anche da Anief, mira a garantire stabilità e riconoscimento a chi ha dedicato anni all’istruzione, aprendo nuove speranze per migliaia di docenti. Un passo importante verso un sistema più giusto e inclusivo…

Ha preso il via, presso la VII Commissione del Senato con la relazione del senatore Roberto Marti, l’atteso iter di valutazione parlamentare della proposta di legge S 545 sul precariato scolastico presentata nel febbraio 2023 dalla senatrice Carmela Bucalo, vice coordinatrice del dipartimento Istruzione di Fratelli d’Italia. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

