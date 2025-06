assistenza caldaie hermann saunier duval e perdite di acqua dalla struttura

Intervenire tempestivamente e garantire riparazioni efficaci, preservando il comfort e la sicurezza della tua casa.

. Le caldaie moderne, come quelle del marchio Hermann Saunier Duval, offrono prestazioni elevate e risparmio energetico, ma possono talvolta presentare problematiche tecniche, tra cui una delle più comuni è la perdita di acqua dalla struttura. In questi casi è fondamentale rivolgersi a un servizio di assistenza specializzato per caldaie Hermann Saunier Duval, in grado di intervenire con rapidità e competenza. Perché la caldaia perde acqua?. Una perdita d’acqua dalla caldaia può essere causata da diversi fattori. Le più frequenti sono: Pressione dell’acqua troppo alta o troppo bassa Valvole o giunti usurati Corrosione interna del circuito idraulico Malfunzionamento dello scambiatore di calore Formazione di condensa in eccesso Problemi alla valvola di sicurezza o al vaso di espansione Ignorare questi segnali può portare a danni più gravi e a un peggioramento delle performance dell’impianto. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it