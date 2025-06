Assicurazione RC auto quanto mi costi? In media 419 euro 289 per moto e scooter

Se ti chiedi quanto costa, in media, un’assicurazione RC auto, la risposta si aggira intorno ai 419 euro, con quote più basse per moto e scooter, circa 289 euro. La relazione annuale dell’Ivass, presentata dal presidente Luigi Federico Signorini nel 2024, mette in evidenza come le tariffe su Preventivass spesso non riflettano le offerte reali, sottolineando l'importanza di confrontare attentamente le proposte per risparmiare davvero.

Presentata dal presidente Luigi Federico Signorini la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni nel 2024. Signorini: "I prezzi su Preventivass non corrispondono a offerte effettive".

