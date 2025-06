Assassin’s Creed Shadows | Nuovo aggiornamento ricco di contenuti in arrivo

Assassin’s Creed Shadows si prepara a conquistare i fan con un nuovo aggiornamento ricco di contenuti entusiasmanti. La conferma arriva da PlayStation Game Size, che ha scovato il Title Update 1.008.068 sui server, suggerendo un rilascio imminente. Questa novità promette di rivoluzionare l’esperienza di gioco e di offrire nuove sfide agli appassionati. L’attesa sta per terminare: Assassin’s Creed Shadows si appresta a scrivere un nuovo capitolo emozionante della saga.

Un nuovo e significativo aggiornamento per Assassin’s Creed Shadows sembra ormai in arrivo. L’informazione proviene da PlayStation Game Size, una fonte ben nota per monitorare i database del PlayStation Store, che ha segnalato la comparsa del Title Update 1.008.068 nei server. Questo suggerisce che il rilascio sia ormai questione di giorni, probabilmente in linea con quanto anticipato da Ubisoft nella roadmap di giugno 2025. Assassin’s Creed Shadows – Gamerbrain.net Le novità più attese del nuovo aggiornamento. Sebbene manchi ancora l’annuncio ufficiale da parte di Ubisoft, l’entità del file caricato fa pensare a un update ricco di contenuti. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Assassin’s Creed Shadows: Nuovo aggiornamento ricco di contenuti in arrivo

