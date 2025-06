Assalto al pullman minacce e bombe carta | stangata per la Normanna dal giudice sportivo

Un ritorno amaro in Serie D per la Real Normanna, colpita da dure sanzioni dopo l’assalto al pullman e le minacce con bombe carta durante la finale playoff contro il Modica. Il giudice sportivo Aniello Merone ha deciso: tre giornate di chiusura del campo e 6 mila euro di ammenda per i disordini avvenuti, che rischiano di compromettere il futuro della società. La gestione dei fatti potrebbe segnare un nuovo capitolo nel mondo del calcio dilettantistico, lasciando aperto il dibattito sulla sicurezza e il fair play.

Assalto al pullman, minacce e bombe carta: stangata per la Normanna dal giudice sportivo.

