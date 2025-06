Assalti cyber prima di quelli veri Israele ha riscritto il manuale bellico

In un mondo digitale sempre più invasivo, Israele ha rivoluzionato il proprio approccio militare, fondendo guerra fisica e informatica in un’inedita strategia di assalto. Gerusalemme ha dimostrato che la vera battaglia si combatte anche nel cyberspazio, mentre l’Iran sceglie l’isolamento per tutelarsi. Questa escalation segna un nuovo capitolo nelle dinamiche di conflitto globale. Scopriamo insieme come gli equilibri stanno mutando, e cosa ci attende nel futuro.

Gerusalemme ha operato con un intreccio letale tra informazione digitale, sabotaggio fisico e superiorità tecnologica. L'Iran non ha sfruttato la Rete per proteggersi: l'ha disconnessa. Il divario può solo aumentare.

Armi cibernetiche e attacchi hacker per la guerra invisibile a tre fasi.