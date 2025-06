Aspettando l' estate | la notte del solstizio all' Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Preparatevi a vivere un’esperienza unica sotto le stelle! L’osservatorio astronomico di Capodimonte apre le sue porte il 20 giugno alle 21:00 per l’evento “Aspettando l’estate”, un’occasione speciale per scoprire i segreti del cielo e anticipare l’arrivo della stagione più calda. Con il solstizio che si avvicina, sarà un momento magico per immergersi nell’universo e celebrare la bellezza dell’estate che sta per arrivare. Non mancate!

Il 20 giugno (ore 21:00), appuntamento con Aspettando l'estate all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte. "L'estate - spiega una nota - sembra già arrivata, ma quella astronomica inizia davvero il 21 giugno. Alle 4:41 CEST il Sole raggiungerà il massimo della sua declinazione, pari a 23° 26'. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - "Aspettando l'estate": la notte del solstizio all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte

Aspettando l’estate all'Osservatorio di Capodimonte Giovedì 20 giugno 2025 - ore 21:00 Concerto jazz e rhythm & blues della Us Naval Forces Europe And Africa Band Osservazione delle stelle con gli astronomi di Capodimonte ? Evento gratuito Vai su Facebook

"Aspettando l'estate": la notte del solstizio all'Osservatorio Astronomico di Capodimonte - A seguire gli astronomi di Capodimonte, in collaborazione con l' Unione Astrofili Napoletani, guideranno il pubblico all' osservazione del cielo di Napoli. napolitoday.it scrive

