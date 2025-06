Asllani può andare da un ex Inter! Albanese parte di una lista – CdS

Kristjan Asllani, talento albanese attualmente negli Stati Uniti per il Mondiale per Club, sta vivendo un momento di grande attenzione. Dopo aver disputato da titolare la sfida Monterrey-Inter, il suo futuro rimane ancora da scrivere: un possibile trasferimento da un ex interista albanese, parte della lista 8211 cds, tiene banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori. Ma quali saranno le prossime mosse? Il destino di Asllani potrebbe riservare sorprese inaspettate.

Il futuro di Asllani rimane ancora da scrivere. Al momento, l’albanese si trova negli States e ieri notte ha giocato da titolare Monterrey-Inter. Ma sul mercato, è seguito con attenzione da un club di Serie A. LA SITUAZIONE – Kristjan Asllani al momento si trova negli States per il Mondiale per Club. L’albanese ha peraltro giocato da titolare Monterrey-Inter, servendo il pallone che poi ha portato all’assist di Carlos Augusto per il gol del pareggio di Lautaro Martinez. Il suo futuro in nerazzurro rimane però ancora da scrivere. Peraltro, il Corriere dello Sport ha ipotizzato anche un suo possibile inserimento come contropartita tecnica nell’eventuale operazione Nicolò Rovella. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani può andare da un ex Inter! Albanese parte di una lista – CdS

In questa notizia si parla di: asllani - inter - albanese - andare

Biasin: «Inter, Asllani segna e convince: il futuro è ancora aperto» - Kristjan Asllani torna protagonista con un rigore decisivo contro il Torino, entusiasmando i tifosi dell'Inter.

Così Asllani dopo Como Inter ? Le parole del centrocampista albanese in conferenza Vai su Facebook

SkySport - Esordio sulla panchina dell'Inter per Cristian Chivu, conferma del 3-5-2, con i soliti titolarissimi a destra Darmian al posto dell'infortunato Dumfries, in mezzo Asllani per Calhanoglu, in avanti Sebastiano Esposito al posto di Thuram. Vai su X

Asllani può andare da un ex Inter! Albanese parte di una lista – CdS - Al momento, l'albanese si trova negli States e ieri notte ha giocato da titolare Monterrey- Segnala inter-news.it

Inter, Asllani: 'Potevo andare via in prestito, ma poi...' - Kristjan Asllani rivela un retroscena sugli ultimi giorni dello scorso mercato estivo. calciomercato.com scrive