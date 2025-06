Asl di Avellino open day per lo screening della mammella e del colon retto

L’ASL di Avellino apre le porte ai cittadini per uno speciale Open Day dedicato allo screening della mammella e del colon retto. Un’occasione unica per potenziare la prevenzione oncologica e tutelare la salute di tutti. Nell’ambito del Programma Nazionale Equità in Salute, il nostro obiettivo è garantire una maggiore copertura degli screenings, perché la prevenzione è il primo passo verso un futuro più sicuro e sano per la comunità.

Porte aperte presso i Distretti Sanitari per potenziare le attività di prevenzione oncologica. Nell'ambito del Programma Nazionale Equità in salute (PNES) Area di intervento: "Maggiore copertura degli screening oncologici" l'ASL di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, di concerto.

