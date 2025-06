Asl attiva presidi sanitari estivi | assistenza assicurata anche per i turisti

L’estate a Lecce si fa ancora più sicura grazie all’attivazione dei presidi sanitari estivi da parte dell’ASL, pensati per garantire assistenza tempestiva e di qualità anche ai numerosi turisti in visita. Presidi fissi e ambulanze aggiuntive rafforzano la rete di emergenza, assicurando che ogni vacanza si svolga nel massimo comfort e sicurezza. Un impegno che dimostra come la salute sia sempre una priorità, ovunque ci si trovi.

LECCE – Asl Lecce ha attivato i presidi sanitari estivi per garantire assistenza assicurata anche ai tanti turisti che arriveranno sul territorio per le proprie vacanze. L’azienda sanitaria, dunque, potenzia la rete assistenziale e dell’emergenza urgenza con presidi fissi e ambulanze aggiuntive. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Asl attiva presidi sanitari estivi: assistenza assicurata anche per i turisti

Presidi sanitari estivi per cittadini e turisti: operativi su Lungomare Marconi e Baia Verde - Gallipoli rinnova il suo impegno per la sicurezza di cittadini e turisti con i presidi sanitari estivi, attivi su lungomare Marconi e a Baia Verde.

Da domani e sino al 30 settembre attivo l'ambulatorio turistico presso il Distretto socio sanitario con orario continuato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e assistenza garantita nel fine settimana. Da luglio postazione itinerante nella marina

