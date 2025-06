Asilo nido Paradiso | Il futuro resta un' incognita preoccupazione fra i genitori

Tra incertezze e speranze, i genitori dei piccoli alunni dell'asilo nido Paradiso si confrontano con il futuro ancora da scrivere. In una lettera aperta, i rappresentanti dei genitori esprimono le loro preoccupazioni e aspettative, chiedendo maggiore chiarezza e attenzione da parte dell’amministrazione comunale di Brindisi. La comunità è in attesa di risposte che possano garantire un ambiente sicuro e stimolante per i loro figli. È fondamentale che le decisioni siano condivise e trasparenti.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dai rappresentanti dei genitori dei piccoli alunni dell'asilo nido comunale situato al rione Paradiso. Il plesso è gestito direttamente dal Comune di Brindisi. L'amministrazione comunale, nei mesi scorsi, aveva espresso la volontà di esternare il servizio.

