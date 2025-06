Asfalto cede improvvisamente su una strada di Carenno | motorino rimane incastrato nella buca

Un imprevisto improvviso trasforma una semplice corsa in un episodio di suspence: l’asfalto cede sotto le ruote del motorino a Carenno, lasciando il motorista incastrato nella buca. I tecnici sono già al lavoro per scoprire le cause di questo cedimento repentino. Ma cosa ha provocato questa frana improvvisa? Continua a leggere per scoprire i dettagli e le novità sul fronte delle infrastrutture locali.

L'asfalto ha ceduto improvvisamente sotto le ruote mentre percorreva la strada con il motorino. I tecnici hanno effettuato alcuni sopralluoghi per cercare di capire che cosa possa aver causato il cedimento. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Carenno, l'asfalto sulla circonvallazione cede improvvisamente: il motorino resta incastrato nella voragine - Una strada di Carenno, Lecco, si trasforma in un’insolita trappola: l’asfalto improvvisamente cede, inghiottendo un motorino e lasciando tutti sbalorditi.

