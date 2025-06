Asfaltature e lavori cambia la viabilità in Tangenziale Sud e in due Provinciali

Attenzione, automobilisti e pendolari: nelle prossime settimane, la viabilità sulla Tangenziale Sud di Verona e due strade provinciali subirà importanti modifiche a causa di lavori di asfaltatura e manutenzione. Questi interventi, necessari per migliorare la sicurezza e la qualità delle arterie, comporteranno chiusure temporanee e deviazioni. Rimanete aggiornati per pianificare al meglio i vostri spostamenti e garantire un viaggio più sicuro e fluido.

A causa di alcuni cantieri, cambierà nei prossimi giorni la viabilità sulla Tangenziale Sud di Verona e in due Strade Provinciali scaligere. Lavori in Tangenziale Sud Per lavori di rifacimento della pavimentazione stradale, verrà chiusa la carreggiata est (direzione Vicenza) della.

In questa notizia si parla di: lavori - tangenziale - viabilità - provinciali

