Ascolti tv del 18 giugno l’Isola tenta la scalata e si scontra con Ornella Muti

Nella serata del 18 giugno, il panorama televisivo italiano si è acceso con sfide appassionanti tra grandi nomi e programmi di successo. Rai 1 ha puntato sulle emozioni del cinema con "Lo sposo indeciso", mentre Canale 5 ha tentato di conquistare gli spettatori con un nuovo episodio dell'Isola dei Famosi, confrontandosi con l'eleganza e il talento di Ornella Muti. Una serata di gare e talenti che promette di lasciare il segno.

Rai 1 quest’estate punta tutto sul cinema e così mercoledì 18 giugno ha mandato in onda Lo sposo indeciso. E Canale 5 ha risposto con un nuovo appuntamento dell’ Isola dei Famosi che tenta ogni volta la scalata degli ascolti tv, di solito deludendo. Dunque, Veronica Gentili alla conduzione dell’ Isola su Canale 5 si è trovata a competere con Ornella Muti che, insieme a Gianmarco Tognazzi, Ilenia Pastorelli e Francesco Pannofino, fa parte del cast del film Lo sposo indeciso su Rai 1. Chi l’ha visto? è tornato come ogni mercoledì in prima serata su Rai 3. Federica Sciarelli si è occupata del giallo di Villa Pamphili, un caso parzialmente risolto anche grazie alla collaborazione dei suoi telespettatori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Ascolti tv del 18 giugno, l’Isola tenta la scalata e si scontra con Ornella Muti

isola - ascolti - giugno - tenta

