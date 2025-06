ASCOLTI TV 18 GIUGNO 2025 | CHE AGONIA! L’ISOLA DEI FAMOSI 14,4% BATTUTA DALLO SPOSO INDECISO 15% CHI L’HA VISTO 11,7% MONTERREY-INTER 5,9%

Gli ascolti tv di mercoledì 18 giugno 2025 rivelano dati sorprendenti: l'agonia de L’Isola dei Famosi, la battuta d'arresto di "Lo Sposo Indeciso" e la replica di Monterrey-Inter. Con numeri che catturano l’attenzione, il panorama televisivo si conferma sempre più dinamico e imprevedibile. Ma quali sono i programmi che hanno conquistato il pubblico? Scopriamolo insieme nel dettaglio.

ASCOLTI TV 18 GIUGNO 2025 • Mercoledì •. Gli ascolti tv di mercoledì 18 giugno 2025 con L'Isola dei Famosi, Lo Sposo Indeciso e Monterrey-Inter (in replica). Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I 24H – 2601 36.70 PT – 6911 41.13 M E D I A S E T 24H – 2634 37.17 PT – 5656 33.66 Tg1 Mattina Estate – 532 15.40 Tg1 – 897 21.10 UnoMattina Estate – 640 16.00 Camper in Viaggio – 798 15.40 Camper – 1355 15.10 Tg1 + Economia – 2756 23.60 + 2294 19.95 La Volta Buona Estate – 1387 14.40 La Volta Buona Estate – v. netto Ritorno a Las Sabinas – 764 10.60 Tg1 – 862 12.10 Pres. La Vita in Diretta – 1311 18.30 La Vita in Diretta – 1708 21.