Ascoli bambina di 10 mesi ustionata in casa portata in eliambulanza nel reparto specialistico di Cesena

Un dramma che scuote Ascoli: una dolce bambina di appena 10 mesi ha subito gravi ustioni domestiche e ora lotta per la vita nel reparto specialistico di Cesena. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale la prevenzione e l’attenzione in casa, soprattutto con i più piccoli. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento difficile, sperando in un rapido e positivo esito.

ASCOLI - Una bambina di 10 mesi è rimasta gravemente ustionata in casa. La piccola è stata trasferita nel reparto specialistico grandi ustionati di Cesena. Le. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ascoli, bambina di 10 mesi ustionata in casa portata in eliambulanza nel reparto specialistico di Cesena

