Ascensore in Paradiso | al Re Mida - Casa Cultura di Palermo una commedia con un messaggio importante

Preparati a ridere e riflettere con "Ascensore in Paradiso", la brillante commedia che il Re Mida - Casa Cultura di Palermo presenta venerdì 20 giugno alle 21.15. La compagnia amatoriale del laboratorio teatrale porta in scena una storia coinvolgente, ricca di humor e significato. Non perdere questa occasione di assaporare un spettacolo che, tra risate e riflessioni, porta un messaggio importante per tutti. Sul palco Adele...

Nuovo spettacolo al Re Mida - Casa Cultura di Palermo: la compagnia amatoriale del laboratorio teatrale porta in scena "Ascensore in Paradiso", una commedia divertente con un messaggio importante. L'appuntamento è in via Filippo Angelitti 32, venerdì 20 giugno, alle 21.15. Sul palco Adele. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - "Ascensore in Paradiso": al Re Mida - Casa Cultura di Palermo una commedia con un messaggio importante

In questa notizia si parla di: ascensore - paradiso - mida - casa

Ascensore in Paradiso: al Re Mida - Casa Cultura di Palermo una commedia con un messaggio importante; ''Ascensore in Paradiso'' al Re Mida di Palermo: in scena la compagnia amatoriale del laboratorio teatrale; Achille Lauro – In Paradiso Lyrics.

"Ascensore in Paradiso": al Re Mida - Casa Cultura di Palermo una commedia con un messaggio importante - Casa Cultura di Palermo: la compagnia amatoriale del laboratorio teatrale porta in scena "Ascensore in Paradiso", una commedia divertente con un messaggio importante. Si legge su palermotoday.it

Ieri il funerale di Carmelo Gorini, malato oncologico rimasto in casa cinque mesi per un guasto all'ascensore - “maledetto” ascensore, quello di una palazzina popolare di via Benedetto Croce, al quartiere Paradiso, aveva smesso ... quotidianodipuglia.it scrive