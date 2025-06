Arte sul cemento E il bilancio del festival

Sono iniziati da qualche giorno i lavori al "triangolone" in via Marx al Soccorso per la realizzazione della Asphalt Art, il disegno su asfalto che abbellirĂ la nuova piazza realizzata nell'ex parcheggio e di cui si è molto discusso. A lavoro gli architetti che hanno risposto alla call internazionale e che, guidati dallo studio Ecòl di Emanuele Barili e Olivia Gori, stanno realizzando le linee e le prime stesure di colore che comporranno il disegno sull'asfalto. Per il Soccorso quella passata è stata una settimana arricchita da arte e cultura, iniziata venerdì scorso con il festival Deklassat@ 2 svoltosi tra le strade del quartiere.

