Arte di ogni genere la Regione ripropone il progetto per le scuole | stanziati 1,5 milioni

La regione torna a investire sulla creatività come veicolo di valori fondamentali, rilanciando il progetto “Arte: di ogni genere” con 15 milioni di euro dedicati alle scuole di tutta l’Isola. Un’occasione unica per educare alla legalità, al rispetto delle differenze e delle donne attraverso l’arte e la cultura. Il progetto, alla sua seconda edizione, si conferma un potente strumento pedagogico capace di plasmare le menti giovani e sensibilizzarle verso un mondo più giusto e inclusivo.

