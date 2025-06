Arruolati 96 portalettere 40 posti a Segrate

Poste Italiane mette in campo una vera e propria rivoluzione logistica a Milano, con 96 nuovi portalettere pronti a potenziare la rete e migliorare i servizi di consegna. Questa strategia evidenzia un impegno concreto nel rafforzare il servizio pubblico e garantire consegne più rapide ed efficienti. Se desideri far parte di questa squadra in crescita, scopri subito come candidarti e contribuire al futuro della posta italiana.

Con l’assunzione di 96 nuovi portalettere, Poste Italiane rafforza la propria rete logistica nella provincia di Milano. Questi nuovi ingressi vanno ad aggiungersi agli oltre 220 postini già assunti lo scorso ottobre, per un totale di più di 290 inserimenti negli ultimi sette mesi. Se si considerano anche gli addetti alla produzione, sono oltre 320 gli ingressi in azienda da ottobre 2024 ad oggi. Sul podio dei centri di distribuzione che fanno registrare il maggior numero di stabilizzazioni c’è quello di Segrate, con 40 inserimenti dall’autunno ad oggi. Un primato nella provincia di Milano. La selezione ha coinvolto personale con esperienza pregressa in azienda, che aveva già ricoperto il ruolo di portalettere, o addetto allo smistamento, con uno o più contratti a tempo determinato per almeno sei mesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arruolati 96 portalettere, 40 posti a Segrate

Arruolati 96 portalettere, 40 posti a Segrate - Poste Italiane rafforza la sua rete logistica: il primato del Comune dell'hinterland nella provincia di Milano

Poste Italiane assume portalettere - per l’assegnazione di posti di lavoro di portalettere anche in Toscana (Firenze, Lucca, Pistoia, Grosseto Livorno, Siena, Arezzo, Pisa, Massa Carrara). Come scrive lanazione.it