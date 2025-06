Arrivano 12 milioni di euro per ammodernare acquedotto e fogne

Arrivano 12 milioni di euro per rivoluzionare Acquedotto e sistema fognario a Pozzuoli. La Regione Campania ha destinato questa somma, garantendo un importante passo avanti per la città. Un investimento fondamentale che permetterà di risolvere criticità storiche, migliorare la qualità dell’acqua e la sicurezza ambientale, assicurando un futuro più sostenibile e vivibile per tutti i cittadini puteolani.

Potenziamento della rete acquedottistica e il miglioramento del sistema fognario in vista per Pozzuoli. Lo fa sapere il Comune puteolano nell'annunciare la destinazione da parte della Regione Campania di 12 milioni di euro di fondi. "Un investimento fondamentale che permetterà di risolvere.

