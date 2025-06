Arriva WSOP Live | la diretta streaming in italiano delle WSOP

Finalmente, l’attesa è finita: arriva WSOP Live, la diretta streaming in italiano delle World Series of Poker 2025! Grazie alla partnership tra PokerStars e PokerGO, potrai vivere ogni emozione del prestigioso torneo, incluso il Main Event, direttamente dal divano di casa. Al microfono, il consolidato trio azzurro ci accompagnerà passo dopo passo in questa avventura mozzafiato. Non perdere nemmeno un colpo: l’action è alle porte!

