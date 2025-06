Arriva NFC 15 cosa cambia Migliora la portata | fino a 2 cm

Prepara il futuro della tecnologia con NFC 15: un nuovo standard che amplia la portata da 0,5 a 2 cm, garantendo pagamenti più affidabili e dispositivi indossabili più pratici. Questa innovazione rivoluziona il modo in cui interagiamo con i nostri dispositivi, semplificando ogni movimento. Scopri come NFC 15 trasforma le tue abitudini digitali e apre nuove possibilità di connessione. Leggi tutto per non perdere nessuna novità!

Il nuovo standard estende la distanza operativa da 0,5 a 2 cm, migliorando affidabilità e usabilità nei pagamenti e nei dispositivi indossabili.

