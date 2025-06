Arriva l' estate e il comune intensifica i controlli | di sera più pattuglie per strada

L’estate porta con sé il desiderio di relax e socialità, ma anche l’esigenza di garantire la sicurezza di tutti. A Meda, il Comune risponde a questa sfida potenziando i controlli serali con pattuglie aggiuntive fino a mezzanotte, per proteggere non solo le strade ma anche i luoghi di incontro e divertimento. Un impegno concreto per rendere le serate estive più sicure e piacevoli per tutta la comunità.

Arriva l'estate il comune intensifica i controlli serali. Succede a Meda, dove la polizia locale nei mesi estivi prolungherà l'orario di servizio nelle ore serali con turni fino a mezzanotte per garantire la sicurezza non solo nelle strade ma anche nei luoghi di socialità e svago come le piazze.

