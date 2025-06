Arriva la regola che cambia il calcio per sempre | già applicata al Mondiale per Club

Arriva una rivoluzione che cambierà per sempre il calcio: la regola degli 8 secondi per i portieri, già in atto nel mondiale per club, sta rivoluzionando il gioco. Addio alle perdite di tempo e alle proteste: i minuti finali delle partite saranno più emozionanti e dinamici. La nuova era del calcio sta per cominciare, e dalla prossima stagione toccherà anche alla Serie A. Prepariamoci a un cambiamento epocale nel nostro sport preferito.

La rivoluzione è iniziata. Addio a decenni di perdite di tempo e proteste: la nuova, spietata regola degli 8 secondi per i portieri è stata applicata per la prima volta, segnando una svolta storica che dalla prossima stagione arriverà anche in Serie A. I minuti finali delle partite non saranno più gli stessi. L'eterna e frustrante battaglia contro i portieri che trattengono il pallone per rubare secondi preziosi ha subito un colpo mortale. Durante la partita del Mondiale per Club FIFA tra Mamelodi Sundowns e Ulsan, il mondo del calcio ha assistito a un evento epocale: la prima, storica applicazione della nuova regola degli 8 secondi, una norma destinata a cambiare il ritmo e la gestione del gioco come lo conosciamo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Arriva la regola che cambia il calcio per sempre: già applicata al Mondiale per Club

In questa notizia si parla di: regola - applicata - mondiale - club

Euro U21, da oggi verrà applicata la nuova regola sulle perdite di tempo: i dettagli - L'inizio degli Europei Under 21 in Slovacchia segna una svolta decisiva per il calcio giovanile europeo: la UEFA introduce una severa regola contro le perdite di tempo dei portieri.

La nuova regola degli 8 secondi applicata per la prima volta al Mondiale per club: come funziona Vai su X

Ulsan-Mamelodi Sundowns non era sicuramente la partita più attesa del Mondiale per Club, ma è riuscita comunque a entrare nella storia. Al minuto 82, infatti, l'arbitro Clement Turpin ha applicato per la prima volta la nuova regola degli "8 secondi". Sono rima Vai su Facebook

Mondiale club, applicata una nuova regola per la prima volta contro il Mamelodi Sundowns; Ecco la nuova regola degli 8 secondi nel calcio: applicata per la prima volta al Mondiale per Club; La nuova regola degli 8 secondi applicata per la prima volta al Mondiale per club: come funziona.

Mondiale club: nuova regola degli 8" applicata la prima volta - La regola recentemente introdotta dall'Ifab, che punisce il portiere che trattiene tra le mani il pallone per più di 8 secondi, pena la concessione di un calcio d'angolo a favore degli avversari, ha ... Lo riporta ansa.it

Mondiale club, applicata una nuova regola per la prima volta contro il Mamelodi Sundowns - La regola recentemente introdotta dall'Ifab, che punisce il portiere che trattiene tra le mani il pallone per più di 8 secondi, pena l ... Si legge su msn.com