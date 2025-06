Arriva il merchandising di Expedition 33 (anche se non nella realtà).

Arriva il merchandising di Expedition 33, anche se in modo quasi invisibile. Questa collaborazione tra il celebre RPG di Sandfall Interactive e la raffinata gioielleria Hannah Martin porta un tocco di magia e mistero nel mondo del gaming e dell’alta moda. Preparatevi a scoprire una collezione esclusiva di gioielli ispirati ai personaggi più iconici, destinata a conquistare gli appassionati e non solo… ma attenzione: si tratta di gioielli…

Una delle collaborazioni più affascinanti dell’anno arriva dal mondo del videogioco, ma non si materializzerà (quasi) per nessuno. Clair Obscur: Expedition 33, l’acclamato RPG a turni dello studio francese indipendente Sandfall Interactive, ha lanciato in partnership con Kepler Interactive e la celebre gioielliera britannica Hannah Martin una collezione esclusiva di gioielli ispirati ai suoi personaggi. Ma attenzione: si tratta di gioielli concettuali, pensati per esistere nel confine tra realtà e immaginazione, e nella maggior parte dei casi non realizzati fisicamente. La collezione è stata modellata interamente in Unreal Engine 5 e rappresenta un esercizio artistico che fonde l’estetica fantasy del gioco con l’alta gioielleria contemporanea, come suggerisce Screen Rant. 🔗 Leggi su Screenworld.it