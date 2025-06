Arnold Schwarzenegger sulla faida con Sylvester Stallone | i veri e assurdi motivi dei litigi e come hanno fatto pace

Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, due icone indimenticabili del cinema d'azione, hanno vissuto una rivalità che ha catturato l'attenzione di tutti. Tuttavia, in un'intervista esclusiva, Schwarzenegger rivela il sorprendente motivo dietro i loro litigi e il geniale stratagemma che ha ristabilito la pace tra loro, dimostrando che anche le rivalità più accese possono evolversi in amicizia duratura.

Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone non andavano d'accordo quando erano entrambi stelle nascenti del cinema d'azione. In una nuova intervista, Schwarzenegger ha svelato il colpo di genio che ha posto fine a quella inutile faida e fatto funzionare il loro rapporto. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Arnold Schwarzenegger sulla faida con Sylvester Stallone: i veri (e assurdi) motivi dei litigi e come hanno fatto pace

In questa notizia si parla di: schwarzenegger - arnold - faida - sylvester

“Ho perso 15 chili grazie alla Quaresima: per 40 giorni non ho mangiato né pane né carboidrati”: la rivelazione di Christopher, il figlio di Arnold Schwarzenegger - Durante la Quaresima, Christopher Schwarzenegger, il figlio di Arnold Schwarzenegger, ha sorprendentemente perso 15 chili eliminando pane e carboidrati dalla sua dieta per 40 giorni.

Arnold Schwarzenegger sulla faida con Sylvester Stallone: i veri (e assurdi) motivi dei litigi e come hanno fatto pace; Escape Plan, il regista: Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger erano le persone più buone sul set; Stallone vs Schwarzenegger, storia di una faida (ormai chiusa).

Arnold Schwarzenegger sulla faida con Sylvester Stallone: i veri (e assurdi) motivi dei litigi e come hanno fatto pace - Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone non andavano d'accordo quando erano entrambi stelle nascenti del cinema d'azione. Scrive comingsoon.it

Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone, la 'faida' tra le due leggende diventa uno speciale tv: quando e dove vederlo - "TMZ incontra esclusivamente Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone - Come scrive comingsoon.it