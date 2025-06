Armellino dice sì | tra gli invitati anche un ospite d’eccezione

Armellino dice s236 tra gli invitati anche un ospite d’eccezione. Tempo di lettura: 2 minuti. Una promessa d’amore, fatta nell’ultimo scorcio di campionato, e mantenuta con la stessa determinazione con cui affronta ogni partita. Marco Armellino, capitano dell’Avellino, ha coronato il suo sogno unendo la sua vita a Maria Rosaria, in un matrimonio ricco di emozione, eleganza e spirito di squadra. Alla cerimonia e al banchetto nuziale hanno preso parte anche alcuni...

Tempo di lettura: 2 minuti Una promessa d’amore, fatta nell’ultimo scorcio di campionato, e mantenuta con la stessa determinazione con cui affronta ogni partita. Marco Armellino, capitano dell’ Avellino, ha coronato il suo sogno d’amore unendo la sua vita a quella di Maria Rosaria in un matrimonio che ha saputo coniugare emozione, eleganza e forte spirito di squadra. Alla cerimonia e al successivo banchetto nuziale hanno preso parte anche alcuni compagni di squadra, testimoni del legame umano che si è creato nello spogliatoio biancoverde. In prima fila l’amico e compagno di reparto Michele D’Ausilio, presenza discreta ma sentita, simbolo di un gruppo affiatato che ha appena conquistato la promozione in Serie B. 🔗 Leggi su Anteprima24.it