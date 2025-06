Arianna David | Nel momento peggiore della malattia ho provato a lanciarmi dal balcone mio marito mi ha salvata

Arianna David svela un lato inedito della sua vita, affrontando con coraggio uno dei momenti più difficili: il tentato suicidio nel periodo più buio della malattia. Un episodio che nessuno conosceva, ma che ora emerge con tutta la forza di una donna che non si arrende. In un'intervista intensa a Storie di Donne al Bivio Show, con Monica Setta, Arianna si apre come mai prima, rinnovando il suo messaggio di speranza e rinascita. Continua a leggere.

Arianna David si racconterà in una lunga intervista a Storie di Donne al Bivio Show, con Monica Setta. Tra i momenti più difficili della sua vita, quello attraversato nel periodo più buio per i suoi problemi di salute: "È una cosa che non ho mai raccontato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

