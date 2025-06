Arianna David | Ho tentato il suicidio nel momento più buio della malattia

Arianna David, nota attrice e showgirl, ha deciso di condividere un episodio che ha segnato profondamente la sua vita: il tentativo di suicidio nel momento più buio della sua battaglia contro l’anoressia. Un gesto che fino ad ora aveva preferito tenere nascosto, ma che ora emerge come un messaggio di forza e speranza. La sua testimonianza ci ricorda quanto sia importante parlare delle proprie ferite e trovare il coraggio di andare avanti, anche nei momenti più difficili.

Più volte Arianna David ha parlato della sua lotta contro l’anoressia e delle violenze subite da un ex che ha poi denunciato. Mai però aveva menzionato un tentato suicidio. Un altro episodio doloroso della sua vita, di cui ha voluto parlare solo ora. Tempestivo è stato l’intervento del marito David Liccioli, sposato nel 2017. Quando Arianna David ha tentato il suicidio. Arianna David, 52 anni, ha ripercorso i momenti più complicati della sua vita in un’intervista con Monica Setta a Storie di donne al bivio, nella puntata in onda martedì 1 luglio in prima serata su Rai 2. “Mai però avevo confessato la cosa più drammatica della mia vita, il mio tentato suicidio nel momento più drammatico della mia malattia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Arianna David: “Ho tentato il suicidio nel momento più buio della malattia”

