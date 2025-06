Arianna David | Ho provato a togliermi la vita gettandomi dal balcone Mio marito mi ha afferrata al volo

Arianna David, ex Miss Italia, ha affrontato momenti di profonda sofferenza che l’hanno portata a un passo dal dolore estremo. Con coraggio, ha condiviso la sua storia, tra difficoltà familiari, relazioni tossiche e un tentativo di suicidio. La sua testimonianza diventa un messaggio di speranza e rinascita, dimostrando come la forza interiore possa superare le tenebre più oscure. La sua esperienza ci invita a riflettere sull’importanza di chiedere aiuto e di non perdere mai la speranza.

L'ex Miss Italia ha ripercorso i momenti più difficili della sua vita, dalla fine della relazione col padre dei suoi figli, al rapporto tossico con un uomo violento, fino al tentativo di suicidio.

