Aria da riformare entro fine anno | Niente manutenzione nei weekend E il sistema dei medici si pianta il lunedì

L’efficienza del sistema sanitario digitale è fondamentale per garantire un’assistenza tempestiva e di qualità. Tuttavia, l’aria di riforma si fa sentire, con il sistema Siss che si pianta frequentemente nei momenti più critici, come i lunedì mattina. Analisi e segnalazioni evidenziano un pattern inquietante: disservizi concentrati all’inizio della settimana, mettendo a rischio la continuità delle cure. È arrivato il momento di intervenire con decisione e chiarezza.

"Quando il lunedì mattina i medici di famiglia accendono il computer, spessissimo trovano il sistema che non funziona. Abbiamo fatto un’analisi", e metà degli “incidenti“ segnalati nel 2023 (181) e nel 2025 (73 fino ad aprile) sono accaduti di lunedì o martedì (nel 2024, 188 disservizi, c’è stato un picco di giovedì). Il sistema recalcitrante è il Siss, la piattaforma che serve ai medici di base per ricette o certificati di malattia, e "non ci vuole un epidemiologo per capire che è un problema di manutenzione: vuol dire che nel weekend nessuno la fa", pardon, faceva: "Da qualche settimana i mmg non mi scrivono più di lunedì alle 9. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Aria da riformare entro fine anno: "Niente manutenzione nei weekend. E il sistema dei medici si pianta il lunedì"

