Aria condizionata nei negozi? La porta deve restare chiusa

Benessere e sostenibilità, tutelando la salute di clienti e dipendenti. A Trento, l’ordinanza richiede che le porte rimangano chiuse durante l’uso dell’aria condizionata nei negozi e attività commerciali, per ridurre il consumo energetico e limitare l’impatto ambientale. Un provvedimento che unisce comfort e responsabilità, contribuendo a un’estate più sostenibile e rispettosa dell’ambiente. Rispettare queste regole significa fare la propria parte per un futuro più verde.

Ritorna il caldo estivo e con esso, a Trento, anche l’ordinanza che regolamenta l’uso dell’aria condizionata in bar, negozi, attività artigianali ed edifici con accesso al pubblico. Il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 17 giugno, durerà fino al prossimo 20 settembre e ha come scopo il. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - Aria condizionata nei negozi? La porta deve restare chiusa

In questa notizia si parla di: aria - condizionata - negozi - porta

"Fermi in campagna senza aria condizionata" - Fermi in campagna senza aria condizionata: un'esperienza che nessuno vorrebbe vivere. I pendolari della linea ferroviaria si trovano a dover affrontare continui disservizi, mentre il caldo estivo diventa insopportabile.

? BREAKING NEWS ? Dopo due settimane di caldo torrido e recensioni infuocate… è stata ritrovata l’Aria Condizionata del Mentelocale! ? Fonti attendibili (cioè noi) confermano che: i piatti si gustano senza effetto sauna il personale è sopravvissuto Vai su Facebook

??Aria condizionata nei negozi? La porta deve restare chiusa; Aria condizionata. Torna l'ordinanza; Non aprite quella porta: ecco perché nei negozi bisogna tenere chiusi gli infissi.

Non aprite quella porta: ecco perché nei negozi bisogna tenere chiusi gli infissi. Non è solo una questione economica - I negozianti, però, sostengono la porta chiusa scoraggia l’entrata ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Multa per aria condizionata, altra batosta da non sottovalutare - Una norma poco conosciuta è la multa per l'aria condizionata, sanzione pesante per molti automobilisti, soprattutto in estate. Segnala msn.com