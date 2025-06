Arezzo stacca la lingua alla compagna dopo lite | arrestato 30enne italiano L’accusa | maltrattamenti e lesioni gravi

Una lite inaspettata e violenta scuote Arezzo: un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver aggredito gravemente la compagna incinta, staccandole la lingua. Un episodio che evidenzia il lato più oscuro delle relazioni e la necessità di interventi immediati per proteggere le vittime. La questione solleva importanti riflessioni sulla tutela delle persone più vulnerabili e sulla lotta contro la violenza domestica.

I carabinieri e la polizia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato il trentenne italiano accusato di aver aggredito la compagna, incinta di pochi mesi, all'interno di un locale del centro di Arezzo nella notte tra sabato 14 e domenica 15 giugno 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Arezzo, stacca la lingua alla compagna dopo lite: arrestato 30enne italiano. L’accusa: maltrattamenti e lesioni gravi

In questa notizia si parla di: arezzo - compagna - arrestato - italiano

Stacca la lingua a morsi alla compagna, orrore ad Arezzo: bloccato dai passanti dopo il tentativo di fuga - Un episodio agghiacciante scuote Arezzo: durante una lite in piazza Guido Monaco, un uomo ha inferto un morso così violento alla compagna da staccarle la lingua, lasciandola gravemente ferita.

Giovedì è stato un pomeriggio movimentato a Calcinato, in via della Stazione, dove un cittadino italiano di circa 30 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo aver seminato scompiglio lanciando tombini in mezzo alla strada. Il giovane sollevava i pesanti chiusi Vai su Facebook

E’ stato arrestato l’uomo che staccò a morsi la lingua alla compagna; Con un morso aveva staccato la lingua alla compagna incinta. Arrestato un 30enne; Le morde la lingua staccandola in parte, arrestato ad Arezzo.

E’ stato arrestato l’uomo che staccò a morsi la lingua alla compagna - Da una serie di indagini è emerso un passato di violenze e maltrattamenti mai denunciati nei confronti della donna, incinta di pochi mesi ... msn.com scrive

Arezzo, stacca la lingua alla compagna dopo lite: arrestato 30enne italiano. L’accusa: maltrattamenti e lesioni gravi - I carabinieri e la polizia, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, hanno arrestato il trentenne italiano accusato di aver aggredito la compagna, incinta di pochi mesi, all'inter ... Come scrive msn.com