Arezzo nuova aggressione a Campo di Marte | 27enne colpita con un pugno mentre difende i genitori

Una tranquilla serata a Campo di Marte si è trasformata in un episodio di violenza, quando una famiglia di passaggio è stata aggredita da un uomo alterato. La coraggiosa intervento della figlia di 27 anni, che ha cercato di proteggere i genitori, ha portato a un pugno sferrato con brutalità. Un episodio che riaccende il timore per la sicurezza nel nostro quartiere. Continue a leggere per scoprire cosa è successo e come si sta reagendo a questa escalation di aggressioni.

Ieri 18?giugno, intorno alle 21.30, nella zona di Campo?di?Marte. Una famiglia che stava passeggiando dopo cena è stata presa di mira da un uomo in evidente stato di alterazione. L'individuo ha iniziato a insultare marito e moglie con toni sempre più minacciosi; a quel punto la loro figlia, 27?anni, è intervenuta in difesa dei genitori. L'aggressore le ha sferrato un violento pugno in pieno volto ed è quindi fuggito. Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri e un'ambulanza del 118: la giovane è stata medicata in codice verde e, nella giornata odierna, ha sporto denuncia. I militari hanno avviato le ricerche del responsabile, che al momento risulta irreperibile.

