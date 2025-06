Arezzo aggredisce la compagna incinta e le stacca parte della lingua | 30enne finisce in carcere

Una tragica vicenda scuote Arezzo: un uomo di 30 anni viene arrestato dopo aver aggredito brutalmente la propria compagna incinta, sferrando un colpo così violento da staccarle parte della lingua. L’intervento delle forze dell’ordine è stato rapido, attivando il Codice Rosso per violenza domestica. Un episodio che evidenzia l’urgenza di sensibilizzare e rafforzare le misure di tutela contro la violenza sulle donne e le future mamme.

Un trentenne arrestato ad Arezzo per aggressione alla compagna incinta in un locale. Attivato il Codice Rosso per violenza domestica. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Arezzo, aggredisce la compagna incinta e le stacca parte della lingua: 30enne finisce in carcere

In questa notizia si parla di: arezzo - compagna - incinta - aggredisce

Stacca la lingua a morsi alla compagna, orrore ad Arezzo: bloccato dai passanti dopo il tentativo di fuga - Un episodio agghiacciante scuote Arezzo: durante una lite in piazza Guido Monaco, un uomo ha inferto un morso così violento alla compagna da staccarle la lingua, lasciandola gravemente ferita.

Un arbitro di 20 anni è stato aggredito da un genitore al termine della finale di un torneo di calcio giovanile per under 12, il Memorial "Mirko Poggini" disputato allo stadio "Città di Arezzo". L'uomo, padre di un calciatore della Vis Pesaro, si è introdotto nello spo Vai su Facebook

Arezzo, aggredisce la compagna incinta e le stacca parte della lingua: 30enne finisce in carcere; Violenta aggressione alla compagna incinta: arrestato trentenne ad Arezzo per lesioni gravissime e maltrattamenti; Con un morso stacca la lingua alla compagna incinta, orrore in piazza: giovane donna operata.

Arezzo, aggredisce la compagna incinta e le stacca parte della lingua: 30enne finisce in carcere - Un trentenne arrestato ad Arezzo per aggressione alla compagna incinta in un locale. virgilio.it scrive

Aggredisce la compagna mozzandole la lingua: in carcere 30enne aretino - È finito in carcere l'uomo che si nella notte fra sabato e domenica aveva aggredito la compagna mozzandole parzialmente la lingua con un morso. Scrive msn.com