Arezzo aggredisce la compagna incinta che rischia di perdere la lingua | il video dell’arresto

Una notte di furia e violenza scuote Arezzo: un uomo di 30 anni è stato arrestato dopo aver aggredito selvaggiamente la compagna incinta, rischiando di comprometterle la vita. La scena, ripresa dai video e rimasta impressa nelle menti di tutti, mette in luce le conseguenze di una brutalità inaudita. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rispetto dei diritti fondamentali, lasciando un segno indelebile nella comunità.

La Polizia di Stato e i Carabinieri di Arezzo hanno arrestato un trentenne italiano, responsabile della violenta aggressione commessa ai danni della propria compagna, nella notte tra sabato e domenica, in un locale del centro cittadino. La vittima, una donna di ventinove anni, incinta di pochi mesi, era stata gravemente ferita durante una lite: l’uomo, nel tentativo di baciarla, le aveva morso la lingua causandone l’avulsione parziale, per poi provare a darsi alla fuga tra le vie del centro. Soccorsa dai gestori del locale e trasportata d’urgenza all’ospedale di Arezzo, la donna è stata poi sottoposta ad un delicato intervento chirurgico finalizzato a suturare parte dell’organo reciso, poi recuperato dai soccorritori ed evitare la necrosi dei tessuti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Arezzo, aggredisce la compagna incinta (che rischia di perdere la lingua): il video dell’arresto

