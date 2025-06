Aree gioco e fitness al via gli interventi di manutenzione | ecco dove

Da mercoledì 11 giugno sono iniziati gli interventi di manutenzione e riparazione delle aree gioco e fitness cittadine, garantendo spazi più sicuri e divertenti per tutti. Grazie alle segnalazioni dei cittadini e alle ispezioni periodiche, il Comune si impegna a migliorare costantemente i nostri ambienti di svago. Scopri quali zone beneficeranno presto di queste migliorie e preparati a vivere spazi rinnovati e più accoglienti.

Sono iniziati mercoledì 11 giugno i primi interventi di riparazione e manutenzione ordinaria dei giochi e delle attrezzature ludiche cittadine risultate non conformi o comunque da riparare, anche a seguito delle segnalazioni pervenute dai cittadini. Il servizio di ispezione annuale è già stato.

Avviso Si comunica che nei giorni 11, 12 e 13 giugno la Villa comunale “Luigi Cacciatore” al Capoluogo sarà chiusa per consentire i lavori di manutenzione straordinaria all’area giochi. Vai su Facebook

