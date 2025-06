Ardea Commissione Servizi alla persona | si dimette Veronica Ortolani

Ardea si prepara a una svolta importante: con le dimissioni ufficiali di Veronica Ortolani e la riorganizzazione interna dei gruppi consiliari, la Commissione Servizi alla Persona apre una nuova pagina di impegno e rinnovamento. La sfida ora è rafforzare i servizi per i cittadini, garantendo continuità e innovazione. È il momento di guardare avanti, con entusiasmo e determinazione, verso un futuro sempre più vicino alle esigenze della comunità.

Ardea, 18 giugno 2025 – "A seguito della riorganizzazione interna dei gruppi consiliari e delle dimissioni, ufficializzate via PEC, dell'ex presidente Veronica Ortolani — oggi confluita nel gruppo Noi Moderati — la Commissione Consiliare Permanente "Servizi alla Persona" del Comune di Ardea apre una nuova fase". Lo dichiara il consigliere Antonella Cofano Gruppo Fratelli d'Italia del Comune di Ardea. "Il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia, – prosegue – ora rappresentato in Commissione dalla sottoscritta, Consigliere Antonella Cofano, prende atto del nuovo assetto politico e numerico. Fratelli d'Italia, all'interno della Commissione, conta oggi su una rappresentanza che rafforza il fronte della maggioranza, composta in totale da 13 consiglieri — 14 con il Sindaco — a conferma della solidità e coesione della coalizione di centrodestra.