Arcobaleno d' estate | Tour sul bus rosso alla scoperta dei segreti della ' Livorno da bere' | tutte le info

Scopri le meraviglie culinarie di Livorno con l'Arcobaleno d'Estate Tour sul Bus Rosso! Un viaggio affascinante tra tradizioni, sapori e segreti nascosti della città, dal Tuaca al Campari, dalla Birra Livorno alle Terme del Corallo. In occasione di questa festa speciale, Confesercenti Livorno ti invita a vivere un'esperienza unica: un tour guidato alla scoperta di una Livorno insolita, ricca di storia e gusto, che ti lascerà senza fiato. Non perdere l’occasione di immergerti in un mondo di sapori autentici!

Dal Tuaca al Campari, dalla Birra Livorno alla CocaCola alle Terme del Corallo. In occasione dell'Arcobaleno d'Estate Confesercenti Livorno ha organizzato un evento speciale, ovvero un tour guidato alla scoperta della storia gastronomica di una Livorno insolita che verrà effettuato nell'ambito di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it © Livornotoday.it - Arcobaleno d'estate | Tour sul bus rosso alla scoperta dei segreti della 'Livorno da bere': tutte le info

