arcieri castiglionesi sul podio a siena

Un fine settimana da ricordare per gli Arcieri Castiglionesi, protagonisti a Siena con prestazioni eccezionali durante il XXI° Trofeo Arcieri Senesi. Tra emozioni e successi, il giovane talento Elia Botti ha conquistato il podio nell’arco ricurvo, confermando l’eccellenza di questa squadra. La passione, il dedizione e il talento continuano a portare i nostri arcieri verso traguardi sempre più prestigiosi, dimostrando che il duro lavoro ripaga sempre.

Arezzo, 19 giugno 2025 – Quello da poco trascorso è stato un fine settimana da incorniciare per gli Arcieri Castiglionesi, protagonisti di una brillante prestazione nelle gare outdoor 7060 mt e 50 mt al XXI° Trofeo Arcieri Senesi, presso il Campo comunale di tiro con l’arco a Siena. Giornata indimenticabile per il giovane talento castiglionese Elia Botti, salito sul podio nella specialità arco ricurvo. Ottimo risultato anche per Laura Nuti, che si è distinta tra le atlete femminili conquistando una posizione di rilievo. Prestazioni di livello anche nella categoria senior maschile grazie al consolidato trio composto da Fabio Menci, David Pantini e Jacopo Bennati, che ha ottenuto piazzamenti di prestigio confermando l’alto livello della squadra castiglionese. 🔗 Leggi su Lanazione.it