Arcella Zona Rossa un mese dopo | cosa è cambiato davvero?

arcella zona rossa un mese dopo cosa 232 cambiato davvero. Il 19 maggio è partita la seconda fase della cosiddetta “zona rossa” padovana. Da allora è passato un mese. Abbastanza per misurare il battito del quartiere? Dipende da dove lo si ascolta. È una mattinata calda, ma non afosa. Nel cuore dell’Arcella, il cemento si mescola alle culture e la vita continua a pulsare, pronta a rivelare quanto questa comunità sia resilient? e in evoluzione.

Arcella "zona rossa", la Lega attacca il sindaco Giordani - La decisione di istituzionalizzare una zona rossa nel quartiere Arcella ha suscitato reazioni politiche.

Zona rossa, Bonavina: «Tornare indietro non si può, ma non è stata militarizzata l'Arcella» https://ift.tt/TxDNPAO https://ift.tt/ZGpSOKb Vai su X

BUONGIORNO MATTINO / L’ottico Toffoli dell’Arcella lancia una campagna pubblicitaria ispirata alla zona rossa. Il buongiorno Mattino di Leandro Barsotti.... Vai su Facebook

