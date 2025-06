Arak reattore ad acqua pesante colpito da Israele | come funziona la produzione di plutonio e il rischio utilizzo per armi nucleari

L'attacco israeliano al reattore di Arak, in Iran, riaccende il dibattito sulla produzione di plutonio e i rischi di armamenti nucleari. Questo impianto, progettato per generare acqua pesante, può essere utilizzato anche per sviluppare materiale fissile destinato a armi nucleari, sollevando preoccupazioni internazionali sulla stabilità e la sicurezza globale. Ma come funziona realmente questa tecnologia e quali sono le implicazioni di un suo utilizzo?

Israele ha attaccato il reattore ad acqua pesante di Arak, in Iran. Secondo la televisione di Stato iraniana non c'è «alcun pericolo di radiazioni» e la. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Arak, reattore ad acqua pesante colpito da Israele: come funziona, la produzione di plutonio e il rischio utilizzo per armi nucleari

