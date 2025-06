Apre un nuovo Aldi in città zona invasa dalle auto per l' inaugurazione

Un nuovo capitolo si scrive nella nostra città: Aldi apre le sue porte il 19 giugno in viale Venezia 61, portando freschezza e convenienza dopo il rapido cambiamento di Eurospar. La zona, invasa dalle auto per l’inaugurazione, accoglie con entusiasmo questa novità, pronta a rivoluzionare le abitudini di shopping dei residenti. Un’occasione imperdibile per scoprire un negozio che promette qualità e risparmio: il futuro del settore alimentare è già qui.

È passato un mese da quando Eurospar ha chiuso i battenti sulla Pontebbana. Il punto vendita di viale Venezia 61 però è già rinato sotto una nuova insegna. Aldi ha aperto nella mattina del 19 giugno il suo secondo punto vendita in città, dopo quello di via Prasecco (di fatto sempre sulla. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Apre un nuovo Aldi in città, zona invasa dalle auto per l'inaugurazione

Apre un nuovo Aldi in città, zona invasa dalle auto per l'inaugurazione - Dopo l’addio di Eurospar, la città accoglie con entusiasmo la rinascita commerciale: il nuovo Aldi di viale Venezia 61 apre le porte con un’atmosfera di festa e promesse di convenienza.

