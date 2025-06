Apre il nuovo centro giovani all’Arboreto Cicchetti | spazio di incontro creatività e inclusione

A Riccione si apre un nuovo capitolo dedicato ai giovani: l’Arboreto Cicchetti diventa il cuore pulsante di creatività e inclusione, grazie al progetto “Giovani dappertutto”. Questo innovativo centro offre uno spazio vibrante per socializzare, esprimersi e crescere insieme. Un punto di riferimento dove i giovani possono sviluppare le proprie idee e fare sentire la propria voce. Pronti a scoprire come questa iniziativa trasformerà il modo di vivere la città?

Prosegue con una nuova iniziativa il progetto “Giovani dappertutto”, promosso dall’assessorato ai Servizi alla persona – Politiche giovanili del Comune di Riccione, con l’apertura del nuovo Centro Giovani, uno spazio pensato per favorire la socializzazione, la creatività e il protagonismo. 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Apre il nuovo centro giovani all’Arboreto Cicchetti: spazio di incontro, creatività e inclusione

In questa notizia si parla di: giovani - centro - spazio - creatività

Attaccano adesivi su un’auto della polizia: due giovani denunciati in centro a Napoli - Due giovani, un uomo di 22 anni e una donna di 24, sono stati denunciati a Napoli per aver attaccato adesivi su un'auto della polizia.

Summer is magic! Allo Spazio Giovani di Altopascio? Una settimana di eventi, laboratori, giochi e incontri per accogliere l’estate con energia, creatività e tanta voglia di stare insieme! Scopri tutti gli eventi in grafica Ti aspettiamo allo Spazio Giovani Vai su Facebook

Apre il nuovo centro giovani all’Arboreto Cicchetti: spazio di incontro, creatività e inclusione; Coworking pubblico agli Hangar Creativi: Livorno vince il bando ANCI per rigenerare spazi pubblici con e per i giovani; Giovani e futuro, taglio del nastro per il centro di creatività digitale 'C-Room'.